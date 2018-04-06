Ночью на крыльце кинотеатра «Луч» в Красноярске произошла массовая драка
Есть пострадавшие.
Есть пострадавшие.
Ночью в Красноярске на крыльце кинотеатра «Луч» произошла массовая драка, сообщают очевидцы в социальных сетях.
На место вызвали наряд полиции, которая разнимала дерущихся. У них обнаружены ножи, кастеты и газовые баллончики. Без пострадавших не обошлось, сколько, пока информация нет, но судя по лужи крови с две бригады скорой, то их несколько. Горожане говорят, что
В полиции обещали прокомментировать инцидент чуть позже.
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