В Хабаровске осудили похитителей 13 джипов

Источник: РИА "Новости"

Суд установил, что хабаровчане с 2015 по 2016 год похищали дорогостоящие внедорожники не только в Хабаровске, но и в Амурской области. Они тщательно планировали преступления, следили за владельцами машин, потом угоняли припаркованные во дворах джипы с помощью специальных технических устройств. Автомобили прятали в арендованных гаражах и спустя месяц перепродавали либо возвращали потерпевшим за деньги.

Установлена причастность обвиняемых к 13 эпизодам с общим ущербом для потерпевших в сумме около 40 миллионов рублей.

«Решением Центрального районного суда хабаровчане признаны виновными по статье “кража”, в зависимости от роли каждого им назначено наказание от 3 лет 8 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.