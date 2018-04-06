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06:08 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске осудили похитителей 13 джипов

ХАБАРОВСК, 6 апр — РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска отправил в колонию троих хабаровчан за кражу 13 внедорожников премиум-класса, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Суд установил, что хабаровчане с 2015 по 2016 год похищали дорогостоящие внедорожники не только в Хабаровске, но и в Амурской области. Они тщательно планировали преступления, следили за владельцами машин, потом угоняли припаркованные во дворах джипы с помощью специальных технических устройств. Автомобили прятали в арендованных гаражах и спустя месяц перепродавали либо возвращали потерпевшим за деньги.

Установлена причастность обвиняемых к 13 эпизодам с общим ущербом для потерпевших в сумме около 40 миллионов рублей.

«Решением Центрального районного суда хабаровчане признаны виновными по статье “кража”, в зависимости от роли каждого им назначено наказание от 3 лет 8 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденные, которым сейчас от 28 до 30 лет, в 2013 году уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

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