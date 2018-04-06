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07:25 (мск), источник: Комсомольская правда

За мошенничество с глобусами осуждена сотрудница новосибирской школы

Женщина погасила часть своих долгов за счет денег муниципального контракта.

Руководителю административно-хозяйственного отдела одной из школ города Куйбышева дали условный срок за мошенничество при закупке глобусов, микроскопов, моделей скелета человека, компасов и других товаров для нужд учебного учреждения.

Перед индивидуальным предпринимателем, которая должна была поставить все выше перечисленное по муниципальному контракту, у сотрудницы школы был личный долг. Часть его она решила закрыть за счет государственных денег и в январе 2016 года предложила знакомой оставить перечисленные в качестве оплаты за поставку 130 тысяч рублей себе.

Уголовное дело расследовали по статье — «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

— Приговором Куйбышевского районного суда 45-летней женщине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, сообщают в пресс-службе Следственного управления СК по области.

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