За мошенничество с глобусами осуждена сотрудница новосибирской школы

Руководителю административно-хозяйственного отдела одной из школ города Куйбышева дали условный срок за мошенничество при закупке глобусов, микроскопов, моделей скелета человека, компасов и других товаров для нужд учебного учреждения.

Перед индивидуальным предпринимателем, которая должна была поставить все выше перечисленное по муниципальному контракту, у сотрудницы школы был личный долг. Часть его она решила закрыть за счет государственных денег и в январе 2016 года предложила знакомой оставить перечисленные в качестве оплаты за поставку 130 тысяч рублей себе.