За мошенничество с глобусами осуждена сотрудница новосибирской школы
Женщина погасила часть своих долгов за счет денег муниципального контракта.
Женщина погасила часть своих долгов за счет денег муниципального контракта.
Руководителю
Перед индивидуальным предпринимателем, которая должна была поставить все выше перечисленное по муниципальному контракту, у сотрудницы школы был личный долг. Часть его она решила закрыть за счет государственных денег и в январе 2016 года предложила знакомой оставить перечисленные в качестве оплаты за поставку 130 тысяч рублей себе.
Уголовное дело расследовали по статье — «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
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