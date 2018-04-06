Дело о миллионных хищениях в больнице Новосибирска дошло до суда, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Группировка из семи человек работала в Новосибирске с 2012 по 2015 год, её возглавлял 41-летний менеджер одной из компаний, которая занималась поставками медицинского оборудования, лекарств и другой продукции.

«Используя свое служебное положение, должностные лица совершили ряд хищений денежных средств в крупном и особо крупном размерах, получаемых медицинским учреждением для приобретения товаров медицинского назначения. Установлено, что контракты заключались по завышенным ценам», — заявили в МВД.

Сумма ущерба — 17 млн рулей. Возраст обвиняемых — от 39 до 70 лет.

Наложены аресты на 4 квартиры, апартаменты, нежилое помещение, 3 земельных участка, гаражный бокс, 6 автомобилей, мотоцикл, прицеп, наличные денежные средства, а также счета и вклады, принадлежащие обвиняемым, на общую сумму более 25 миллионов рублей.

Одна из фигурантов уголовного дела — 39-летняя женщина — приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.