Дело о миллионных хищениях в больнице Новосибирска дошло до суда
Общая сумма ущерба оценивается в 17 миллионов рублей, рассказали в
Общая сумма ущерба оценивается в 17 миллионов рублей, рассказали в
Дело о миллионных хищениях в больнице Новосибирска дошло до суда, об этом сообщает
Группировка из семи человек работала в Новосибирске с 2012 по 2015 год, её возглавлял 41-летний менеджер одной из компаний, которая занималась поставками медицинского оборудования, лекарств и другой продукции.
«Используя свое служебное положение, должностные лица совершили ряд хищений денежных средств в крупном и особо крупном размерах, получаемых медицинским учреждением для приобретения товаров медицинского назначения. Установлено, что контракты заключались по завышенным ценам», — заявили в МВД.
Сумма ущерба — 17 млн рулей. Возраст обвиняемых — от 39 до 70 лет.
Наложены аресты на 4 квартиры, апартаменты, нежилое помещение, 3 земельных участка, гаражный бокс, 6 автомобилей, мотоцикл, прицеп, наличные денежные средства, а также счета и вклады, принадлежащие обвиняемым, на общую сумму более 25 миллионов рублей.
Одна из фигурантов уголовного дела — 39-летняя женщина — приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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