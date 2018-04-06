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07:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Дело о миллионных хищениях в больнице Новосибирска дошло до суда

Общая сумма ущерба оценивается в 17 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Дело о миллионных хищениях в больнице Новосибирска дошло до суда, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Группировка из семи человек работала в Новосибирске с 2012 по 2015 год, её возглавлял 41-летний менеджер одной из компаний, которая занималась поставками медицинского оборудования, лекарств и другой продукции.

«Используя свое служебное положение, должностные лица совершили ряд хищений денежных средств в крупном и особо крупном размерах, получаемых медицинским учреждением для приобретения товаров медицинского назначения. Установлено, что контракты заключались по завышенным ценам», — заявили в МВД.

Сумма ущерба — 17 млн рулей. Возраст обвиняемых — от 39 до 70 лет.

Наложены аресты на 4 квартиры, апартаменты, нежилое помещение, 3 земельных участка, гаражный бокс, 6 автомобилей, мотоцикл, прицеп, наличные денежные средства, а также счета и вклады, принадлежащие обвиняемым, на общую сумму более 25 миллионов рублей.

Одна из фигурантов уголовного дела — 39-летняя женщина — приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Дело о миллионных хищениях в больнице Новосибирска дошло до суда
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