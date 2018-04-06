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06:34 (мск), источник: СуперОмск

В омских Нефтяниках пропал 11-летний мальчик

Школьник Никита Дворниченко пропал 5 апреля. Он вышел из школы на Заозерной в Омске, после чего должен был ехать к репетитору, но там так и не появился. Вечером мама обратилась в полицию.

На телефонные звонки мальчик не отвечает. Последний раз школьника видели около двух часов дня в районе Первомайского рынка. Волонтеры искали его всю ночь, но поиски пока не дали результатов.

Рост Никиты около 150 см, худощавое телосложение, светло-русые короткие волосы. На лице мальчика много родинок, а над правым глазом большое белое пятно. Мальчик был в темно-синей куртке-парке, темных джинсах, черной шапке и черных ботинках.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Никиты, просят сообщить об этом в полицию.

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