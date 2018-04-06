В омских Нефтяниках пропал 11-летний мальчик
Школьник Никита Дворниченко пропал 5 апреля. Он вышел из школы на Заозерной в Омске, после чего должен был ехать к репетитору, но там так и не появился. Вечером мама обратилась в полицию.
Школьник Никита Дворниченко пропал 5 апреля. Он вышел из школы на Заозерной в Омске, после чего должен был ехать к репетитору, но там так и не появился. Вечером мама обратилась в полицию.
На телефонные звонки мальчик не отвечает. Последний раз школьника видели около двух часов дня в районе Первомайского рынка. Волонтеры искали его всю ночь, но поиски пока не дали результатов.
Рост Никиты около 150 см, худощавое телосложение,
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Никиты, просят сообщить об этом в полицию.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.