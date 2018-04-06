Половину подтопленных в Хомутово Иркутского района участков осушили
Практически половина подтопленных талыми водами приусадебных участков в селе Хомутово Иркутского района осушены, сообщает 5 апреля 2018 года
Практически половина подтопленных талыми водами приусадебных участков в селе Хомутово Иркутского района осушены, сообщает 5 апреля 2018 года
Работы по восстановлению дренажной системы на территории подтопленных участков продолжаются — за сутки расчистили и углубили более 300 м. Завезено 10 машин гравия для укрепления насыпи из глины и
По данным мониторинга, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов, с 22 участков из 53 вода отведена, на остальных объектах продолжается оказание адресной помощи. Улучшению ситуации способствует и метеорологический фактор. Однако говорить о снятии проблемы преждевременно, ситуация останется на контроле Главного управления до полной стабилизации обстановки.
Напомним, на базе единой диспетчерской службы Иркутского района круглосуточно работает телефон горячей линии: 8 (3952) 717−112, на который местные жители могут обращаться по вопросам оказания адресной помощи при подтоплении приусадебных участков.
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