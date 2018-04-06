Половину подтопленных в Хомутово Иркутского района участков осушили

Источник: РИА "Новости"

Работы по восстановлению дренажной системы на территории подтопленных участков продолжаются — за сутки расчистили и углубили более 300 м. Завезено 10 машин гравия для укрепления насыпи из глины и песчано-гравийной смеси, выкопано более 700 м дополнительных обводные каналов, откачено более 600 тонн воды, дополнительно установлены две мотопомпы.

По данным мониторинга, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов, с 22 участков из 53 вода отведена, на остальных объектах продолжается оказание адресной помощи. Улучшению ситуации способствует и метеорологический фактор. Однако говорить о снятии проблемы преждевременно, ситуация останется на контроле Главного управления до полной стабилизации обстановки.