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07:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Двое екатеринбуржцев пострадали в стрельбе у здания минфина

Не поделили дорогу.

В полиции рассказали подробности конфликта со стрельбой на улице Пушкина в Екатеринбурге. Как оказалось, участниками разборок стали два автомобилиста, не поделившие дорогу.

«Одним из участников ссоры является водитель Volkswagen Touareg. По предварительным данным, он возвращался к себе домой, однако проехать не мог, так как во дворе на дороге стояла Skoda с двумя мужчинами в салоне. Уступить друг другу и разъехаться мирно шоферы не смогли. Ссора быстро переросла в драку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда мужчины из Skoda поняли, что водителя «немца» им не победить, один из них достал травматический пистолет и открыл беспорядочную стрельбу. Но даже раненый в разные части тела гражданин из Volkswagen сумел дать отпор, причинив травму вооруженному сопернику. Два участника конфликта в срочном порядке доставлены в ГКБ № 23, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, а третий допрашивается в райотделе.

Сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе, гильзы и орудие преступления, это оказался зарегистрированный травматический пистолет Хорхе. Сейчас его направили на экспертизу. Личности персонажей криминальной истории представители МВД уже установили — мужчины 1959, 1984 и 1976 годов рождения, местные жители. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение, — сообщил «Уралинформбюро» руководитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Инцидент произошел днем 5 апреля около здания регионального минфина. Очевидцы сообщили о том, как один из участников конфликта несколько раз выстрелил в оппонента. Полицию и скорую вызвал охранник одного из офисов.

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