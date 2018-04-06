Двое екатеринбуржцев пострадали в стрельбе у здания минфина

В полиции рассказали подробности конфликта со стрельбой на улице Пушкина в Екатеринбурге. Как оказалось, участниками разборок стали два автомобилиста, не поделившие дорогу.

«Одним из участников ссоры является водитель Volkswagen Touareg. По предварительным данным, он возвращался к себе домой, однако проехать не мог, так как во дворе на дороге стояла Skoda с двумя мужчинами в салоне. Уступить друг другу и разъехаться мирно шоферы не смогли. Ссора быстро переросла в драку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PhXiHnxiE8Q?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда мужчины из Skoda поняли, что водителя «немца» им не победить, один из них достал травматический пистолет и открыл беспорядочную стрельбу. Но даже раненый в разные части тела гражданин из Volkswagen сумел дать отпор, причинив травму вооруженному сопернику. Два участника конфликта в срочном порядке доставлены в ГКБ № 23, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, а третий допрашивается в райотделе.

Сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе, гильзы и орудие преступления, это оказался зарегистрированный травматический пистолет Хорхе. Сейчас его направили на экспертизу. Личности персонажей криминальной истории представители МВД уже установили — мужчины 1959, 1984 и 1976 годов рождения, местные жители. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение, — сообщил «Уралинформбюро» руководитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.