Полиция Астаны расследует интернет-мошенничества со спортивными ставками
Столичная полиция ищет пострадавших от действий
Столичная полиция ищет пострадавших от действий
В связи с расследованием фактов
«Как установлено, подозреваемые путем обмана, злоупотребляя доверием пользователей информационной системы, осуществляли мошеннические действия с использованием социальных сетей и платежной системы, где они создали аккаунты под следующими названиями: @bayur_bet, @satik.betting, @nursik.kozhin и других. Суть данных
При обращении в полицию у потерпевших должны быть квитанции о пополнении кошельков, скриншоты переписки
Департамент внутренних дел города Астаны просит жителей города быть бдительными и не попадаться на уловки аферистов.
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