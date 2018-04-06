СМИ назвали местом производства газа «Новичок» базу в Саратовской области
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU. Газ «Новичок», которым, по утверждению британской разведки, был отравлен
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU. Газ «Новичок», которым, по утверждению британской разведки, был отравлен
Об этом, как стало известно изданию, Великобритания уведомила своих партнеров на специальном брифинге, где Лондон обосновывал ответственность России за инцидент в Солсбери.
При этом, как говорится в статье, «была представлена информация, на основе которой можно предполагать, что лаборатория в Шиханах, аналогичная британской лаборатории в
Накануне британское издание The Sun назвало в качестве места производства отравляющего вещества секретную лабораторию в московском районе Ясенево.
Ранее на этой неделе руководитель химической лаборатории в
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