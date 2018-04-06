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09:38 (мск), источник: Интерфакс

СМИ назвали местом производства газа «Новичок» базу в Саратовской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU. Газ «Новичок», которым, по утверждению британской разведки, был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, был произведен на «военной исследовательской базе» в городе Шиханы Саратовской области РФ, сообщила британская Times.

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Об этом, как стало известно изданию, Великобритания уведомила своих партнеров на специальном брифинге, где Лондон обосновывал ответственность России за инцидент в Солсбери.

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При этом, как говорится в статье, «была представлена информация, на основе которой можно предполагать, что лаборатория в Шиханах, аналогичная британской лаборатории в Портон-Дауне, в прошлом десятилетии использовалась для проведения испытаний, в ходе которых определялось, может ли “Новичок” эффективно использоваться для убийств за рубежом».

Накануне британское издание The Sun назвало в качестве места производства отравляющего вещества секретную лабораторию в московском районе Ясенево.

Ранее на этой неделе руководитель химической лаборатории в Портон-Дуне под Солсбери заявил, что британские эксперты не смогли установить место происхождения газа, отравившего Скрипалей.

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