Иркутские врачи прооперировали подростка, которого ранили ножом в школе
Состояние школьника оценивается как средней тяжести.
Состояние школьника оценивается как средней тяжести.
Врачи иркутской
Напомним, 5 апреля на уроке информатики подросток получил ранение перочинным ножом. Одноклассник, сидевший позади пострадавшего, играл с холодным оружием, втыкая нож в спинку впереди стоящего стула. Судя по всему, он не намеривался специально ударить соседа, сообщается, что все произошло в результате шалости.
Источник в больнице сообщил, что прооперированный подросток переведен в реанимацию, его состояние стабильное, но оценивается как
Следственные органы проводят проверку действий сотрудников школы по статье 293 УК РФ «Халатность». Правовая оценка действиям или бездействию будет дана в ближайшее время.
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