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10:09 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутские врачи прооперировали подростка, которого ранили ножом в школе

Состояние школьника оценивается как средней тяжести.

Источник: Reuters

Врачи иркутской Ивано-Матренинской больницы прооперировали иркутского девятиклассника, получившего ножевое ранение в школе. Эту информацию корреспонденту «АиФ-Иркутск» подтвердили в лечебном учреждении.

Напомним, 5 апреля на уроке информатики подросток получил ранение перочинным ножом. Одноклассник, сидевший позади пострадавшего, играл с холодным оружием, втыкая нож в спинку впереди стоящего стула. Судя по всему, он не намеривался специально ударить соседа, сообщается, что все произошло в результате шалости.

Источник в больнице сообщил, что прооперированный подросток переведен в реанимацию, его состояние стабильное, но оценивается как средне-тяжелое.

Следственные органы проводят проверку действий сотрудников школы по статье 293 УК РФ «Халатность». Правовая оценка действиям или бездействию будет дана в ближайшее время.

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