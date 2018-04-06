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08:03 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге легковушка влетела под грузовик

Пострадала пассажирка.

Вечером 5 апреля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Корепина — Шефской Kia Rio влетела под грузовик Renault Premium.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 35-летний водитель легковушки не обеспечил постоянный контроль за движением. Пострадала его 27-летняя пассажирка. Какие травмы получила девушка не уточняется.

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