В Екатеринбурге легковушка влетела под грузовик
Пострадала пассажирка.
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Пострадала пассажирка.
Вечером 5 апреля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Корепина — Шефской Kia Rio влетела под грузовик Renault Premium.
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 35-летний водитель легковушки не обеспечил постоянный контроль за движением. Пострадала его 27-летняя пассажирка. Какие травмы получила девушка не уточняется.
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