Внимание, розыск: Водитель насмерть сбил мужчину на новосибирской трассе и скрылся

Смертельное ДТП произошло в Венгеровском районе Новосибирской области. Неизвестный водитель сбил 42-летнего мужчину и скрылся. Инцидент произошел в 23.30 в четверг, 5 апреля, на 77-м километре автодороги «Чаны — Венгерово — Кыштовка».

— С места ДТП водитель скрылся в направлении села Венгерово. Пешеход скончался от полученных травм. Полиция проводит розыскные мероприятия, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Очевидцев происшествия просят обратиться по телефонам: 8 (383) 232−13−00 , 8 (383) 220−70−77 .