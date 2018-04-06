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08:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Внимание, розыск: Водитель насмерть сбил мужчину на новосибирской трассе и скрылся

Неизвестный уехал с места аварии в сторону села Венгерово.

Смертельное ДТП произошло в Венгеровском районе Новосибирской области. Неизвестный водитель сбил 42-летнего мужчину и скрылся. Инцидент произошел в 23.30 в четверг, 5 апреля, на 77-м километре автодороги «Чаны — Венгерово — Кыштовка».

— С места ДТП водитель скрылся в направлении села Венгерово. Пешеход скончался от полученных травм. Полиция проводит розыскные мероприятия, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Очевидцев происшествия просят обратиться по телефонам: 8 (383) 232−13−00, 8 (383) 220−70−77.

Напомним, полиция также разыскивает очевидцев ДТП на Димитровском мосту, которое произошло в Новосибирске вечером 25 марта. В результате столкновения автомобилей Hyundai Santa Fe и Hyundai Solaris 24-летней пассажирке последнего автомобиля были причинены травмы различной степени тяжести, от которых она впоследствии скончалась в больнице.

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