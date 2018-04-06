Внимание, розыск: Водитель насмерть сбил мужчину на новосибирской трассе и скрылся
Неизвестный уехал с места аварии в сторону села Венгерово.
Неизвестный уехал с места аварии в сторону села Венгерово.
Смертельное ДТП произошло в Венгеровском районе Новосибирской области. Неизвестный водитель сбил 42-летнего мужчину и скрылся. Инцидент произошел в 23.30 в четверг, 5 апреля, на 77-м километре автодороги «Чаны — Венгерово — Кыштовка».
— С места ДТП водитель скрылся в направлении села Венгерово. Пешеход скончался от полученных травм. Полиция проводит розыскные мероприятия, — рассказывают в
Очевидцев происшествия просят обратиться по телефонам:
Напомним, полиция также разыскивает очевидцев ДТП на Димитровском мосту, которое произошло в Новосибирске вечером 25 марта. В результате столкновения автомобилей Hyundai Santa Fe и Hyundai Solaris 24-летней пассажирке последнего автомобиля были причинены травмы различной степени тяжести, от которых она впоследствии скончалась в больнице.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.