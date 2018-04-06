Прокуроры обнаружили хищения при благоустройстве Новосибирской таможни

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, «ТехСтрой» подозревается в хищении бюджетных средств при благоустройстве территории Новосибирской таможни. Сумма ущерба казне составила 250 тыс. рублей, дело возбуждено по части третьей ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Другие детали дела пока не раскрываются.

Прокуроры уточняют, что в работе самой Новосибирской таможни в ходе проверки были обнаружены нарушения, связанные с осуществлением закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Таможенникам указали на «некачественную разработку закупочной документации, рассмотрение заявок на участие в конкурсных процедурах». По результатам проверки начальнику Новосибирской таможни внесено представление об устранении нарушений.