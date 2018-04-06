Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве пообещали ответ на «хамский отказ» США - СМИ
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Школьные медали планируют выдавать с учетом баллов ЕГЭ
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Джинсы-стринги вызвали недоумение в Сети
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
Житель Кемерово отказался вернуть переведенные ему 30 млн рублей
Жириновский высказался об отставке Тулеева
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
В России представили новейший самолет для региональной авиации
СМИ: возможности Киева в море адекватны угрозам
Джинсы-стринги вызвали недоумение в Сети
Королева Испании устроила публичный скандал со свекровью (видео)
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
Полиция Великобритании опубликовала показания Юлии Скрипаль
Скрипаль дала свою оценку инциденту в Солсбери
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
08:08 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Прокуроры обнаружили хищения при благоустройстве Новосибирской таможни

Сумма ущерба казне составила 250 тыс. рублей.

Материалы проверки Новосибирской транспортной прокуратуры стали основание для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ООО «ТехСтрой».

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, «ТехСтрой» подозревается в хищении бюджетных средств при благоустройстве территории Новосибирской таможни. Сумма ущерба казне составила 250 тыс. рублей, дело возбуждено по части третьей ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Другие детали дела пока не раскрываются.

Прокуроры уточняют, что в работе самой Новосибирской таможни в ходе проверки были обнаружены нарушения, связанные с осуществлением закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Таможенникам указали на «некачественную разработку закупочной документации, рассмотрение заявок на участие в конкурсных процедурах». По результатам проверки начальнику Новосибирской таможни внесено представление об устранении нарушений.

— Должностное лицо, допустившее указанные нарушения, со службы в таможенных органах уволено, добавили в транспортной прокуратуре.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Красноярске с Николаевского моста упал 16-летний подросток
Постпред США при ООН: Москва никогда не будет другом Вашингтона
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка
Житель Якутии застрелил двоих из-за насмешек над низким ростом
Разъяренный Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC
Капитан захваченного крымского судна отпущен в зале суда
Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем
Юрий Дудь ответил на вопрос о своих доходах
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь