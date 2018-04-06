Прокуроры обнаружили хищения при благоустройстве Новосибирской таможни
Сумма ущерба казне составила 250 тыс. рублей.
Сумма ущерба казне составила 250 тыс. рублей.
Материалы проверки Новосибирской транспортной прокуратуры стали основание для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ООО «ТехСтрой».
Как сообщили в
Прокуроры уточняют, что в работе самой Новосибирской таможни в ходе проверки были обнаружены нарушения, связанные с осуществлением закупок в рамках Федерального закона от
— Должностное лицо, допустившее указанные нарушения, со службы в таможенных органах уволено, добавили в транспортной прокуратуре.
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