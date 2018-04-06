В Омске Lada Priora застряла в бетонном заборе

Удар был такой силы, что машина сделала в заборе дыру и в ней же застряла, повиснув на приличном расстоянии от земли. О судьбе водителя пока ничего не известно. Фото с места аварии было опубликовано в паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте». Примечательно, что ДТП не вызвало у омичей сочувствия.