В Омске Lada Priora застряла в бетонном заборе
Автомобиль протаранил забор на перекрестке.
Автомобиль протаранил забор на перекрестке.
ДТП произошло сегодня ночью, 6 апреля, около 4:00 часов. По данным очевидцев, автомобиль Lada Priora в районе пересечения улиц Мельничной и Олега Кошевого врезался в бетонный забор.
Удар был такой силы, что машина сделала в заборе дыру и в ней же застряла, повиснув на приличном расстоянии от земли. О судьбе водителя пока ничего не известно. Фото с места аварии было опубликовано в паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте». Примечательно, что ДТП не вызвало у омичей сочувствия.
В комментариях появляются шутки вроде: «Хотел попасть в Хогвартс», «Пытался взлететь». Одна из омичек интересуется, жива ли собака, живущая по другую сторону забора. О самочувствии водителя не спросил ни один человек.
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