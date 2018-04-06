Призывника из Красноярска избил прапорщик в одной из военных частей

Со слов депутата, к которому обратились родные военнослужащего. Парень был призван в сентябре 2017 года. Во время проведения занятий по защите от оружия массового поражения, несколько раз ударил солдата, который получил тяжелые повреждения. В течение суток он прятал военнослужащего на территории воинской части, медицинская помощь оказана не была. Только на следующие сутки он поместил его в гражданскую больницу. Молодой человек находится в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело.