Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Сын Елены Ваенги растет ее копией
Охранник "Зимней вишни" сделал заявление
Джинсы-стринги вызвали недоумение в Сети
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
«Мэй пора уходить»: британцев возмутила ложь Лондона о России
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Британские таблоиды болезненно отреагировали на видеоролик МО РФ
Эксперт о том, чем кончится "дело Скрипаля" для РФ
Татьяна Навка повеселилась на девичнике у Анастасии Заворотнюк
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
10Самые живописные мосты мира
07:31 (мск), источник: РИА Новости

В Омске задержали рейс в Москву из-за повреждения самолета

НОВОСИБИРСК, 6 апр — РИА Новости. Регулярный авиарейс в Москву в пятницу задержан в аэропорту Омска из-за повреждения лайнера А-321 специальным лифтом при погрузке пассажира с ограниченными возможностями, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительной информации ведомства, 6 апреля задержан регулярный рейс авиакомпании S7 из Омска в Москву (аэропорт «Домодедово»), вылет был запланирован в 07.05 (04.05 мск).

«Причиной задержки вылета пассажиров к месту назначения послужило повреждение воздушного судна А-321 амбулифтом при погрузке в самолет пассажира с ограниченными возможностями передвижения», — говорится в сообщении.

Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения воздушного законодательства, контролирует соблюдение прав 136 пассажиров задержанного рейса.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Омске задержали рейс в Москву из-за повреждения самолета
В Омске ищут не вернувшегося домой 11-летнего школьника
Постпред США при ООН: Москва никогда не будет другом Вашингтона
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка
Разъяренный Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC
Капитан захваченного крымского судна отпущен в зале суда
Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем
Юрий Дудь ответил на вопрос о своих доходах
Морские свинки Скрипаля погибли от обезвоживания
Спорт
«Арсенал» — ЦСКА: Головин забил, остальное — ужасно Красивый гол бриллианта армейцев не уберег их от разгромного поражения в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь