В Омске задержали рейс в Москву из-за повреждения самолета
НОВОСИБИРСК, 6 апр — РИА Новости. Регулярный авиарейс в Москву в пятницу задержан в аэропорту Омска
НОВОСИБИРСК, 6 апр — РИА Новости. Регулярный авиарейс в Москву в пятницу задержан в аэропорту Омска
По предварительной информации ведомства, 6 апреля задержан регулярный рейс авиакомпании S7 из Омска в Москву (аэропорт «Домодедово»), вылет был запланирован в 07.05 (04.05 мск).
«Причиной задержки вылета пассажиров к месту назначения послужило повреждение воздушного судна А-321 амбулифтом при погрузке в самолет пассажира с ограниченными возможностями передвижения», — говорится в сообщении.
Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения воздушного законодательства, контролирует соблюдение прав 136 пассажиров задержанного рейса.
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