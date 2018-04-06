За казахстанские лифты не отвечает ни один госорган

Источник: Nur.kz

В частности, в домах павлодарцев изношенность подъемников превышает 90%. Глава ТОО «Павлодар лифт сервис» Михаил Редько рассказал о проблемах с самими лифтостроительными заводами, а также с запчастями для лифтов.

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«Где-то мы достаем запчасти из старых запасов, что-то где-то перекупаем, что-то изготавливаем здесь, уже в городе Павлодаре. Хотя это безопасность, везде об этом говорят. Лифты везде падают, а старение лифтов, старение металлов никто не отменял», — констатирует он.

Часто неполадки возникают с электродвигателями и тросами. Из 1,5 тысяч лифтов Павлодара половина нуждается в замене из-за технического и морального устаревания. Подъемники рассчитаны на 25 лет, но по факту используются уже в два раза дольше. Расходы на содержание и замену лифтов ложатся на плечи жильцов. Лифт, способный поднять 400 кг, обходится горожанам в 5−6 миллионов тенге. 1,5 миллиона придется добавить на монтаж.

Власти предлагают на эти цели беспроцентные займы на 7−15 лет, но не все жильцы соглашаются на них, ведь деньги потом придется возвращать им самим.