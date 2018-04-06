За казахстанские лифты не отвечает ни один госорган
Как выяснилось, за безопасностью казахстанских лифтов не следит ни один из госорганов. При этом в некоторых городах они находятся в плачевном состоянии, сообщает «31 канал».
Как выяснилось, за безопасностью казахстанских лифтов не следит ни один из госорганов. При этом в некоторых городах они находятся в плачевном состоянии, сообщает «31 канал».
В частности, в домах павлодарцев изношенность подъемников превышает 90%. Глава ТОО «Павлодар лифт сервис» Михаил Редько рассказал о проблемах с самими лифтостроительными заводами, а также с запчастями для лифтов.
«Где-то мы достаем запчасти из старых запасов,
Часто неполадки возникают с электродвигателями и тросами. Из 1,5 тысяч лифтов Павлодара половина нуждается в замене
Власти предлагают на эти цели беспроцентные займы на 7−15 лет, но не все жильцы соглашаются на них, ведь деньги потом придется возвращать им самим.
Изредка люди сами меняют аварийные лифты. Но в большинстве случаев их просто продолжают использовать, несмотря на ветхое состояние. При этом ни один госорган не контролирует безопасность лифтов.
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