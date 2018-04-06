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07:29 (мск), источник: Tengrinews

Группу людей задержало Нацбюро на границе с Кыргызстаном

Департаментом Национального бюро Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области пресечен провоз через государственную границу Республики Казахстан с Кыргызстаном скота, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Данная операция была проведена с привлечением сил и средств отдела военной контрразведки КНБ, УБОП и спецподразделения «Арлан» ДВД Жамбылской области.

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Установлено, что отдельные жители Меркенского района вне пунктов пропуска незаконно пересекают госграницу и перегоняют скот с Кыргызской Республики для последующей реализации его в Казахстане.

В результате организованной засады ночью 1 апреля текущего года зафиксирована передача от жителей Меркенского района взятки сотруднику пограничной заставы за обеспечение беспрепятственного пересечения границы 13 голов КРС.

После незаконного пересечения государственной границы на участке погранзаставы задержаны 4 гражданина Казахстана, которые по поручению взяткодателей осуществляли перегон скота с территории Кыргызстана.

Одновременно по подозрению в даче взятки были задержаны взяткодатели.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде «залога». Материалы по факту нарушения госграницы будут выделены и направлены по подследственности.

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