Группу людей задержало Нацбюро на границе с Кыргызстаном
Департаментом Национального бюро Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области пресечен провоз через государственную границу Республики Казахстан с Кыргызстаном скота, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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