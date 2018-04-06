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08:29 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске ищут живодера, изувечившего собаку ножом

НОВОСИБИРСК, 6 апр — РИА Новости. Полицейские после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой, которую нашли на улице с воткнутым в голову ножом, сообщает в пятницу прокуратура Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что прокурорская проверка была проведена после мониторинга СМИ: на одном из новостных региональных сайтов была размещена информация о найденной собаке с ножевыми ранениями.

«Проверкой установлено, что 22 января 2017 года во дворе домов в Дзержинском районе Новосибирска жители домов обнаружили собаку с ножевыми ранениями. У собаки торчал нож из глаза, были порезаны бок и голова», — говорится в сообщении.

В итоге прокурор Дзержинского района Новосибирска направил материалы проверки в полицию, а дознаватель возбудил уголовное дело в отношении неустановленного пока лица по статье «жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его увечье), проводится расследование.

Прокуратура намерена контролировать ход и результаты расследования. По данным местных СМИ, собака выжила и обрела новых хозяев.

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 В Новосибирске ищут живодера, изувечившего собаку ножом
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