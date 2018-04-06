Стреляющие ножи похитил сержант на выставке оружия
Военного разведчика посадили за кражу двух стреляющих ножей, хотя само оружие так и не было обнаружено. В Новосибирске завершился суд на сержантом Аркадием С., который так и не признал свою вину.
Военного разведчика посадили за кражу двух стреляющих ножей, хотя само оружие так и не было обнаружено. В Новосибирске завершился суд на сержантом Аркадием С., который так и не признал свою вину.
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Ножи должны были экспонироваться на международной выставке вооружения и спецтехники, прошедшей в Новосибирске в августе 2017 года. Пропажа оружия обнаружилась, когда до церемонии открытия оставалась пара дней. Ножи хранились в ящике
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СПРАВКА.
Нож разведчика стреляющий-2 (НРС-2, «Взмах») был разработан тульскими оружейниками для армейских спецподразделений. В отверстие рукоятки вмонтирован нарезной ствол под патрон калибра 7,62 мм. Бесшумную стрельбу из него можно вести с расстояния 25 м. Скорость пули достигает 200 м/с.
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