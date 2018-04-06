Стреляющие ножи похитил сержант на выставке оружия

Военсуд Новосибирского гарнизона 5 апреля рассмотрел уголовное дело разведчика-контрактника Аркадия С. из мотострелковой бригады, дислоцированной в Юрге Кемеровской области. По версии следствия, он украл у Минобороны РФ два стреляющих ножа общей стоимостью около 11,7 тысячи рублей, сообщает «Коммерсант».

Ножи должны были экспонироваться на международной выставке вооружения и спецтехники, прошедшей в Новосибирске в августе 2017 года. Пропажа оружия обнаружилась, когда до церемонии открытия оставалась пара дней. Ножи хранились в ящике из-под рации, которую разведчики почему-то оставили в казарме.

Расследование вывело силовиков на 23-летнего разведчика-контрактника, показания на которого дал сослуживец. Он утверждал, что якобы видел, как Аркадий С. прячет стреляющие ножи в свой рюкзак. Сержант объявил, что это клевета, вину так и не признал. Тем временем в уголовном деле появился еще один эпизод — выяснилось, что в 2015 году военнослужащий ударил подчиненного по лбу.

Хотя пропавшее оружие так и не нашли, военный суд назначил разведчику три с половиной года колонии-поселения и обязал возместить Минобороны ущерб в размере 11,7 тысячи рублей. Медаль Мин­обороны РФ, к которой разведчик был представлен за высокие показатели в службе, положительные характеристики, наличие маленького ребенка суд признал смягчающими вину обстоятельствами.

СПРАВКА.

Нож разведчика стреляющий-2 (НРС-2, «Взмах») был разработан тульскими оружейниками для армейских спецподразделений. В отверстие рукоятки вмонтирован нарезной ствол под патрон калибра 7,62 мм. Бесшумную стрельбу из него можно вести с расстояния 25 м. Скорость пули достигает 200 м/с.