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08:37 (мск), источник: dostup1.ru

Осужденный за терроризм украинец просит перевести его из южноуральской тюрьмы

Станислав Клых желает отбывать оставшиеся 17 лет наказания поближе к дому.

Гражданин Украины Станислав Клых, осужденный за терроризм, просит перевести его из тюрьмы Верхнеуральска (Челябинская область) в учреждение, расположенное ближе к дому, — срок наказания у мужчины истекает в 2034 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области.

Клых говорит, что ему трудно находиться в замкнутом пространстве при дневном свете, его здоровье ухудшается. За прошедший год он 12 раз нарушил тюремный режим и провел в штрафном изоляторе 26 суток. Осенью 2017 года к заключенному приехала мама, которая положительно оценила условия его содержания.

В четверг, 5 апреля, общественники во главе с председателем ОНК Василием Катанэ и представителем уполномоченного по правам человека в регионе Вадимом Каргапольцевым побывали в камере Станислава Клыха. Жалоб на содержание в одиночной камере он не высказывал, но сообщил, что ему нужен адвокат.

«Мне нужен человек, который займется моим переводом из этой тюрьмы поближе к дому. Денег на адвоката у меня нет, поэтому я рассчитываю на российских общественников и украинского консула», — сообщил Клых.

К слову, консул Даниил Запевалов с осени прошлого года по март текущего пять раз побывал в тюрьме у заключенного. По словам Василия Катанэ, Клых надеется, что его поменяют на кого-нибудь из российских заключенных. Через восемь лет тюремный режим ему заменят на лагерный. Перспектив условно-досрочного освобождения члены ОНК в данном случае не видят.

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