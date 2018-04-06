Осужденный за терроризм украинец просит перевести его из южноуральской тюрьмы

Гражданин Украины Станислав Клых, осужденный за терроризм, просит перевести его из тюрьмы Верхнеуральска (Челябинская область) в учреждение, расположенное ближе к дому, — срок наказания у мужчины истекает в 2034 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области.

Клых говорит, что ему трудно находиться в замкнутом пространстве при дневном свете, его здоровье ухудшается. За прошедший год он 12 раз нарушил тюремный режим и провел в штрафном изоляторе 26 суток. Осенью 2017 года к заключенному приехала мама, которая положительно оценила условия его содержания.

В четверг, 5 апреля, общественники во главе с председателем ОНК Василием Катанэ и представителем уполномоченного по правам человека в регионе Вадимом Каргапольцевым побывали в камере Станислава Клыха. Жалоб на содержание в одиночной камере он не высказывал, но сообщил, что ему нужен адвокат.

«Мне нужен человек, который займется моим переводом из этой тюрьмы поближе к дому. Денег на адвоката у меня нет, поэтому я рассчитываю на российских общественников и украинского консула», — сообщил Клых.