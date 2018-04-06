Прокуратура взяла на особый контроль черных лесорубов Тары

В феврале 2018 года тарской межрайонной прокуратурой была проведена проверка, выявившая нарушения в деятельности главного управления лесного хозяйства.

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В частности установлено, что в 2014 году между главным управлением лесного хозяйства Омской области и коммерческой организацией по результатам аукциона был заключен договор аренды лесного участка с целью заготовки древесины. Согласно условиям договора ежегодный объем заготавливаемой древесины составляет 40 кубометров. В 2015 году стороны заключили дополнительное соглашение, в соответствии с которым объемы заготовки древесины, в нарушение требований порядка изменения условий подобных договоров, увеличены до 3968 кубометров в год.

Заместитель прокурора Омской области направил в арбитражный суд исковое заявление с требованием о признании дополнительного соглашения, заключенного с нарушением требований законодательства, недействительным. Также врио губернатора Александру Буркову было вынесено представление о нарушениях в деятельности главного управления лесного хозяйства. Отметим, что выявленные нарушения относятся еще к тому периоду, когда Бурков не руководил регионом.