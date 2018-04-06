Прокуратура взяла на особый контроль черных лесорубов Тары
На особом контроле прокуратуры Омской области находятся вопросы устранения нарушений лесного законодательства на территории Тарского района.
На особом контроле прокуратуры Омской области находятся вопросы устранения нарушений лесного законодательства на территории Тарского района.
В феврале 2018 года тарской межрайонной прокуратурой была проведена проверка, выявившая нарушения в деятельности главного управления лесного хозяйства.
В частности установлено, что в 2014 году между главным управлением лесного хозяйства Омской области и коммерческой организацией по результатам аукциона был заключен договор аренды лесного участка с целью заготовки древесины. Согласно условиям договора ежегодный объем заготавливаемой древесины составляет 40 кубометров. В 2015 году стороны заключили дополнительное соглашение, в соответствии с которым объемы заготовки древесины, в нарушение требований порядка изменения условий подобных договоров, увеличены до 3968 кубометров в год.
Заместитель прокурора Омской области направил в арбитражный суд исковое заявление с требованием о признании дополнительного соглашения, заключенного с нарушением требований законодательства, недействительным. Также врио губернатора Александру Буркову было вынесено представление о нарушениях в деятельности главного управления лесного хозяйства. Отметим, что выявленные нарушения относятся еще к тому периоду, когда Бурков не руководил регионом.
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