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07:48 (мск), источник: Интерфакс

Житель Якутии застрелил двух человек из-за насмешек над его низким ростом

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Житель Якутии предстанет перед судом за убийство двух приятелей, которые насмехались над его низким ростом, сообщила в пятницу местная прокуратура.

«Проведенным по делу расследованием установлено, что 29 июля 2016 года пятеро мужчин распивали спиртные напитки. В ходе застолья между обвиняемым и его лучшим другом произошла ссора на почве физиологического недостатка у обвиняемого в виде низкого роста», — говорится в сообщении.

Обвиняемый, решив отомстить за высказанные обиды, взял в сарае охотничье ружье 12 калибра марки «ИЖ-58М», зашел в дом, где шло застолье, и несколько раз выстрелил в толпу. Двое погибли на месте происшествия, один с огнестрельным ранением сумел сбежать, еще один с ранением головы был доставлен в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.

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