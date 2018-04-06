Житель Якутии застрелил двух человек из-за насмешек над его низким ростом

«Проведенным по делу расследованием установлено, что 29 июля 2016 года пятеро мужчин распивали спиртные напитки. В ходе застолья между обвиняемым и его лучшим другом произошла ссора на почве физиологического недостатка у обвиняемого в виде низкого роста», — говорится в сообщении.

Обвиняемый, решив отомстить за высказанные обиды, взял в сарае охотничье ружье 12 калибра марки «ИЖ-58М», зашел в дом, где шло застолье, и несколько раз выстрелил в толпу. Двое погибли на месте происшествия, один с огнестрельным ранением сумел сбежать, еще один с ранением головы был доставлен в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.