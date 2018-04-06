Грузовик с мясом опрокинулся недалеко от Хабаровска
Причиной серьезной аварии стала поломка.
Причиной серьезной аварии стала поломка.
В четверг на автодороге Чита — Хабаровск, примерно в 23 километрах от краевой столицы, на бок опрокинулся автофургон. Ехавшие в «Мицубиши Фусо» водитель и его напарник получили травмы, сообщает портал «Губерния».
«Фусо» двигался со стороны Хабаровска. На рабочей машине двое горожан направлялись в Облучье — туда они должны были доставить больше тонны мяса. Молодые люди отделались ссадинами и ушибами, а потому решили не вызывать скорую помощь. Водитель грузовика почувствовал недомогание и практически сразу после ДТП отправился домой. Дожидаться эвакуатора остался его коллега. Он рассказал, что даже не понял, почему грузовик перевернулся. Рефрижератор миновал крутой поворот и, уже выехав на прямой участок дороги у села Ключевого, словно стал неуправляемым.
Оказалось, что у «Фусо» произошла поломка: на ходу вырвало крепление заднего моста, и колесные спарки встали поперек движения. Выправить ход было уже невозможно. Оставляя на асфальте жирный след покрышек, грузовик покатился в сторону автобусной остановки. Задев бордюр, огораживающий площадку для пассажиров, фургон завалился на бок.
Товар в рефрижераторе не пострадал. Мясо покупателям доставит другой экипаж.
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