В центре Уфы водители маршруток устроили потасовку

Накануне в Уфе на остановке «Гостиный двор» в сторону Центрального рынка столкнулись два маршрутных ПАЗика. Водители стали выяснять отношения прямо на дороге, мешая проехать автомобилистам и общественному транспорту. Очевидец события заснял происходящее на камеру мобильного телефона и выложил ролик в социальные сети.

На видео видно, как один из водителей обвиняет другого в том, что тот разбил ему машину, а затем и вовсе срывается с места и пытается «достать» своего оппонента. Мужчина пробежал вокруг автобуса с предметом, похожим на кнут в руках и остановился у кабины ПАЗика своего визави. Потасовка перешла на проезжую часть и закончилась громкими криками и толчками.