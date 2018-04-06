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08:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Уфы водители маршруток устроили потасовку

Из-за ДТП мужчины едва не подрались прямо на проезжей части.

Накануне в Уфе на остановке «Гостиный двор» в сторону Центрального рынка столкнулись два маршрутных ПАЗика. Водители стали выяснять отношения прямо на дороге, мешая проехать автомобилистам и общественному транспорту. Очевидец события заснял происходящее на камеру мобильного телефона и выложил ролик в социальные сети.

На видео видно, как один из водителей обвиняет другого в том, что тот разбил ему машину, а затем и вовсе срывается с места и пытается «достать» своего оппонента. Мужчина пробежал вокруг автобуса с предметом, похожим на кнут в руках и остановился у кабины ПАЗика своего визави. Потасовка перешла на проезжую часть и закончилась громкими криками и толчками.

Снимавший видео молодой человек, чей голос слышно за кадром потребовал прекратить безобразие и обещал выложить ролик в сеть, что и сделал впоследствии.

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