Беглеца из Узбекистана задержали под Алматы

Источник: 365info.kz

29-летний мужчина задержан в ходе рейда по линии миграционной полиции. Об этом сообщают в областном ДВД Казахстана.

Задержанного поместили в приемник-распределитель, где проверили по специальной базе. Тут-то и выяснилось, что мужчина числится в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений на территории города Андижан в 2014 году.

С 2014 года подозреваемый скрывается в Казахстане, переезжая из одного региона в другой.