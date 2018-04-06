Беглеца из Узбекистана задержали под Алматы
В Карасайском районе Алматинской области задержан разыскиваемый гражданин Узбекистана.
В Карасайском районе Алматинской области задержан разыскиваемый гражданин Узбекистана.
29-летний мужчина задержан в ходе рейда по линии миграционной полиции. Об этом сообщают в областном ДВД Казахстана.
Задержанного поместили в
С 2014 года подозреваемый скрывается в Казахстане, переезжая из одного региона в другой.
Задержанный водворен в изолятор. Его ждет экстрадиция на родину.
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