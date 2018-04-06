В райцентре Воронежской области сгорела квартира: есть пострадавший

В пятницу, 6 апреля, в 5.39 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Павловске на улице Советской.

— На место ЧП выехали семь наших специалистов на трех пожарных машинах. Уже в 5.54 огонь полностью потушили, — рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области. — Пламя повредило стену и пол на площади два квадратных метра. По оперативной информации, есть пострадавший. Причину возгорания предстоит установить.