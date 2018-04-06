Собака покусала беременную в женской консультации Владивостока

По словам потерпевшей, она стояла в очереди, которая заканчивалась в подъезде жилого дома, чтобы сдать кровь и разговаривала со знакомой. «Ко мне сзади подходит собака и впивается в ногу. Я оборачиваюсь, стряхиваю ее с ноги, и она начинает лаять и кидаться на меня. Может, от меня собаками пахнет… — предполагает Мария. — В общем, я ей не понравилась, и собака начинает вокруг меня бегать, психовать, лаять. Идет хозяйка и ей все равно, что происходит. Женщина не только не окликнула собаку, не отозвала, но даже не извинилась».

Мария также рассказала, что после инцидента она с мужем прямиком отправилась в отделение полиции, чтобы написать заявление. Тем более что в минувшем, 2017-м, году был принят закон о жестоком обращении с животными. «Я знаю: по нему уже штрафовали во Владивостоке. Мне об этом рассказали зоозащитники», — уверяет женщина.

«В тот же день я подала заявление. Полицейский мне и говорит: я вам сейчас расскажу, как все это будет выглядеть. Закон приняли, он работал около месяца. А потом полицию, администрацию и местные органы самоуправления возможности наказывать по нему лишили. То есть фактически закон на бумаге есть, а применять по нему карательные меры никто не имеет права. Полицейский не может прийти и выписать штраф, а все полномочия участкового сводятся к тому, что он посетит недобросовестного хозяина и погрозит пальцем», — передает потерпевшая слова правоохранителя.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент сделал запрос в УМВД России по Приморскому краю. Пока ответа редакция не получила. DEITA.RU следит за развитием событий.