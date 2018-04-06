Купчино в пять утра разбудила пожарная тревога

Как рассказали «Фонтанке» читатели, в пять утра сигнал тревоги услышали на пересечении Малой Балканской и Будапешской улиц. Сигнализация «прооралась», затихла, через какое-то время заработала снова. Письма с сообщением о вое сирены приходили на почту нашего издания до восьми утра. Горожане пытались выяснить, что происходит, но ни чрезвычайные службы, ни администрация Фрунзенского района не смогли объяснить причину тревоги. Кто-то из местных жителей счел, что вой сирены раздается со стороны Южной ТЭЦ.