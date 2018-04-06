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09:57 (мск), источник: Фонтанка

Купчино в пять утра разбудила пожарная тревога

Раннее пробуждение настигло жителей Фрунзенского района 6 марта. С улицы разносился громкий сигнал тревоги, только оторвавшие от подушки головы горожане не знали, бежать ли спасаться или затыкать уши берушами и продолжать отдыхать.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, в пять утра сигнал тревоги услышали на пересечении Малой Балканской и Будапешской улиц. Сигнализация «прооралась», затихла, через какое-то время заработала снова. Письма с сообщением о вое сирены приходили на почту нашего издания до восьми утра. Горожане пытались выяснить, что происходит, но ни чрезвычайные службы, ни администрация Фрунзенского района не смогли объяснить причину тревоги. Кто-то из местных жителей счел, что вой сирены раздается со стороны Южной ТЭЦ.

В пресс-службе городского МЧС нашему корреспонденту рассказали, что в 103-м доме на Малой Балканской самопроизвольно сработала пожарная тревога. Усмирить её в здании бывшего общежития оказалось некому. Система оповещения обслуживается управляющей компанией, которая и должна была нажать кнопку «выключить», но с утра не нашлось сотрудников, чтобы сделать это.

Отметим, что 103-й дом называют в Купчино «дом-стакан» из-за круглой формы.

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