В Хабаровском крае все первые лесные пожары возникли около села Победа
Угрозы населённому пункту и его жителям нет.
Угрозы населённому пункту и его жителям нет.
Все четыре лесных пожара, зафиксированных в Хабаровском крае с началом опасного для тайги сезона, возникли в Уликанском лесничестве неподалёку от посёлка Победа. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в управлении лесами регионального Минприроды, на 10 утра 6 апреля действуют три очага горения тайги, два из которых локализованы на площади 17 гектаров, один ликвидируется на площади 10 гектаров. — Действующий пожар зарегистрирован в 10 км
Напомним, первый в пожароопасном сезоне этого года очаг горения леса возник в 12 км от посёлка Победа, тайга выгорела на площади 45 гектаров. Предполагается, что его причиной стало неосторожное обращение людей с огнём.
Управление лесами напоминает, при обнаружении лесных пожаров необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу по телефону 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).
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