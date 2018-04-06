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09:21 (мск), источник: Новости Перми

Прокуратура нашла нарушения в работе химической компании, где погиб сотрудник

Возгорание реактора, которое произошло 1 марта в «Пермской химической компании», унесло жизнь одного человека, еще пятеро пострадали. После ЧП прокуратура и трудовая инспекция проверили соблюдение закона об охране труда на предприятии.

Во время проверки специалисты выяснили, что часть сотрудников «Пермской химической компании» не прошли обучение по охране труда. Водители автопогрузчиков не проходили предрейсовые медосмотры. Кроме того, не была обеспечена безопасность работников при эксплуатации азотной установки.

В отношении «Пермской химической компании» и его директора были возбуждены дела об административном правонарушении. Руководителю предприятия было выдано предписание об устранении нарушений.

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