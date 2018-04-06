Прокуратура нашла нарушения в работе химической компании, где погиб сотрудник
Возгорание реактора, которое произошло 1 марта в «Пермской химической компании», унесло жизнь одного человека, еще пятеро пострадали. После ЧП прокуратура и трудовая инспекция проверили соблюдение закона об охране труда на предприятии.
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