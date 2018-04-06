Прокуратура нашла нарушения в работе химической компании, где погиб сотрудник

Во время проверки специалисты выяснили, что часть сотрудников «Пермской химической компании» не прошли обучение по охране труда. Водители автопогрузчиков не проходили предрейсовые медосмотры. Кроме того, не была обеспечена безопасность работников при эксплуатации азотной установки.



В отношении «Пермской химической компании» и его директора были возбуждены дела об административном правонарушении. Руководителю предприятия было выдано предписание об устранении нарушений.