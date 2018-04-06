Полицейские Самары перекрыли проспект Ленина из-за пакета с мусором
Правоохранителей вызвали жители соседних домов.
Правоохранителей вызвали жители соседних домов.
Вчера, 5 апреля, около восьми вечера сотрудники полиции перекрывали проспект Ленина в районе пересечения с улицей Полевой.
Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, жители соседних домов нашли на улице подозрительный бесхозный пакет и сообщили в полицию. Спустя считанные минуты на место вызова прибыли силовики, сотрудники МЧС и бригада «скорой помощи». Специалисты обследовали пакет, но оказалось, что в нем лежал только мусор. После оцепление с территории было снято.
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