Полицейские Самары перекрыли проспект Ленина из-за пакета с мусором

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, жители соседних домов нашли на улице подозрительный бесхозный пакет и сообщили в полицию. Спустя считанные минуты на место вызова прибыли силовики, сотрудники МЧС и бригада «скорой помощи». Специалисты обследовали пакет, но оказалось, что в нем лежал только мусор. После оцепление с территории было снято.