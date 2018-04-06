Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и обратились к Лондону
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Павел Прилучный купил автомобиль за 20 миллионов
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
«Издевка над Бузовой»: в Сети о новом фото с Батрутдиновым
Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Яну Рудковскую высмеяли в соцсетях из-за «платья-занавески»
Настя Каменских похвасталась пышными формами в купальнике
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
09:42 (мск), источник: Pro Город Самара

Полицейские Самары перекрыли проспект Ленина из-за пакета с мусором

Правоохранителей вызвали жители соседних домов.

Вчера, 5 апреля, около восьми вечера сотрудники полиции перекрывали проспект Ленина в районе пересечения с улицей Полевой.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, жители соседних домов нашли на улице подозрительный бесхозный пакет и сообщили в полицию. Спустя считанные минуты на место вызова прибыли силовики, сотрудники МЧС и бригада «скорой помощи». Специалисты обследовали пакет, но оказалось, что в нем лежал только мусор. После оцепление с территории было снято.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Новокуйбышевске на заводе «НЗМП» произошел выброс аммиака
Постпред США при ООН: Москва никогда не будет другом Вашингтона
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка
Times назвала предполагаемое место производства «Новичка»
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
Капитан захваченного крымского судна отпущен в зале суда
Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем
Юрий Дудь ответил на вопрос о своих доходах
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца Снимок сделан на праздновании дня рождении Кости.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь