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10:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Мусоропровод взорвался в хабаровской многоэтажке

Местные жители предполагают, что происшествия — дело рук хулиганов.

В четверг в девятиэтажном доме, который находится в Индустриальном районе Хабаровска, взрывом раскололо трубу мусоропровода. Произошло это около 10 часов вечера, сообщает портал «Губерния».

Услышав шум, жильцы девятиэтажки в Краснореченском переулке выбежали на лестничные клетки. Взрыв случился между четвертым и пятым этажами. За хлопком последовал небольшой пожар, который люди смогли потушить своими силами.

Некоторые местные жители решили, что в происшествии виноваты подростки: они могли бросить в мусоропровод, к примеру, баллон от портативной газовой плитки.

Место ЧП осмотрела оперативно-следственная группа полиции. Остатков баллона или других предметов, которые могли бы взорваться в трубе, не найдено. Уголовное дело пока не возбудили — оперативники ждут, когда ЖЭУ определится с размером ущерба. На восстановление мусоропровода потребуется несколько дней.

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