Мусоропровод взорвался в хабаровской многоэтажке
Местные жители предполагают, что происшествия — дело рук хулиганов.
Местные жители предполагают, что происшествия — дело рук хулиганов.
В четверг в девятиэтажном доме, который находится в Индустриальном районе Хабаровска, взрывом раскололо трубу мусоропровода. Произошло это около 10 часов вечера, сообщает портал «Губерния».
Услышав шум, жильцы девятиэтажки в Краснореченском переулке выбежали на лестничные клетки. Взрыв случился между четвертым и пятым этажами. За хлопком последовал небольшой пожар, который люди смогли потушить своими силами.
Некоторые местные жители решили, что в происшествии виноваты подростки: они могли бросить в мусоропровод, к примеру, баллон от портативной газовой плитки.
Место ЧП осмотрела
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