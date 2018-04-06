Мусоропровод взорвался в хабаровской многоэтажке

В четверг в девятиэтажном доме, который находится в Индустриальном районе Хабаровска, взрывом раскололо трубу мусоропровода. Произошло это около 10 часов вечера, сообщает портал «Губерния».

Услышав шум, жильцы девятиэтажки в Краснореченском переулке выбежали на лестничные клетки. Взрыв случился между четвертым и пятым этажами. За хлопком последовал небольшой пожар, который люди смогли потушить своими силами.

Некоторые местные жители решили, что в происшествии виноваты подростки: они могли бросить в мусоропровод, к примеру, баллон от портативной газовой плитки.