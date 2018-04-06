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10:38 (мск), источник: Восток Медиа

Торговый агент в Комсомольске-на-Амуре незаконно продал табак на 295 тысяч

Комсомольчанин вместо передачи табачной продукции контрагенту продал товар стороннему покупателю, и забрал себе деньги. Следствие возбудило уголовное дело.

Обвиняемый работал торговым агентом в одной из частных организаций. Мужчина вместо передачи табачной продукции контрагенту, продал товар неустановленным лицам. Вырученные 294 тысячи рублей злоумышленник потратил на собственные нужды, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», его направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет. До вынесения приговора подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что в центре Хабаровска в ларьке торговали алкоголем из-под полы. Из киоска изъяли больше 450 бутылок со спиртными напитками. Предприниматель незаконно торговал спиртными напитками после 22 часов, к тому же в стационарном объекте, где это запрещено.

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