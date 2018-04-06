Торговый агент в Комсомольске-на-Амуре незаконно продал табак на 295 тысяч

Обвиняемый работал торговым агентом в одной из частных организаций. Мужчина вместо передачи табачной продукции контрагенту, продал товар неустановленным лицам. Вырученные 294 тысячи рублей злоумышленник потратил на собственные нужды, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», его направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет. До вынесения приговора подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.