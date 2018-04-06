Торговый агент в Комсомольске-на-Амуре незаконно продал табак на 295 тысяч
Комсомольчанин вместо передачи табачной продукции контрагенту продал товар стороннему покупателю, и забрал себе деньги. Следствие возбудило уголовное дело.
Комсомольчанин вместо передачи табачной продукции контрагенту продал товар стороннему покупателю, и забрал себе деньги. Следствие возбудило уголовное дело.
Обвиняемый работал торговым агентом в одной из частных организаций. Мужчина вместо передачи табачной продукции контрагенту, продал товар неустановленным лицам. Вырученные 294 тысячи рублей злоумышленник потратил на собственные нужды, сообщает
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», его направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет. До вынесения приговора подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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