В Екатеринбурге осудили работницу салона связи за слив детализации звонков
В Екатеринбурге вынесен приговор сотруднице компании сотовой связи Екатерине Сажиной, нарушившей тайну телефонных соединений абонента, сообщает
В Екатеринбурге вынесен приговор сотруднице компании сотовой связи Екатерине Сажиной, нарушившей тайну телефонных соединений абонента, сообщает
В ходе судебного заседания установлено, что в декабре 2017 года специалисту регионального офиса продаж компании сотовой связи Екатерине Сажиной неустановленное лицо предложило за вознаграждение передать информацию о соединениях абонента за август 2016 года. На это предложение Сажина ответила согласием. После чего заполнила необходимые документы от лица абонента сотовой компании и передала требуемую информацию.
Своими действиями женщина нарушила конституционные права абонента на тайну телефонных переговоров. Преступление выявлено сотрудниками службы безопасности компании сотовой связи, которые заметили, что документы были заполнены не абонентом.
Подсудимая вину в инкриминируемом ей деянии признала, в содеянном раскаялась. Железнодорожный районный суд назначил Екатерине Сажиной штраф в размере 20 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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