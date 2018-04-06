В Екатеринбурге осудили работницу салона связи за слив детализации звонков

В ходе судебного заседания установлено, что в декабре 2017 года специалисту регионального офиса продаж компании сотовой связи Екатерине Сажиной неустановленное лицо предложило за вознаграждение передать информацию о соединениях абонента за август 2016 года. На это предложение Сажина ответила согласием. После чего заполнила необходимые документы от лица абонента сотовой компании и передала требуемую информацию.