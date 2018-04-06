Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктория Скрипаль сделала заявление о лжи Британии
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Яну Рудковскую высмеяли в соцсетях из-за «платья-занавески»
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
«Издевка над Бузовой»: в Сети о новом фото с Батрутдиновым
Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Яну Рудковскую высмеяли в соцсетях из-за «платья-занавески»
Настя Каменских похвасталась пышными формами в купальнике
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
09:17 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге осудили работницу салона связи за слив детализации звонков

В Екатеринбурге вынесен приговор сотруднице компании сотовой связи Екатерине Сажиной, нарушившей тайну телефонных соединений абонента, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

В ходе судебного заседания установлено, что в декабре 2017 года специалисту регионального офиса продаж компании сотовой связи Екатерине Сажиной неустановленное лицо предложило за вознаграждение передать информацию о соединениях абонента за август 2016 года. На это предложение Сажина ответила согласием. После чего заполнила необходимые документы от лица абонента сотовой компании и передала требуемую информацию.

Своими действиями женщина нарушила конституционные права абонента на тайну телефонных переговоров. Преступление выявлено сотрудниками службы безопасности компании сотовой связи, которые заметили, что документы были заполнены не абонентом.

Подсудимая вину в инкриминируемом ей деянии признала, в содеянном раскаялась. Железнодорожный районный суд назначил Екатерине Сажиной штраф в размере 20 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Опубликован закон об отмене прямых
Пуля в голову: появилось видео стрельбы
Постпред США при ООН: Москва никогда не будет другом Вашингтона
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка
Житель Якутии застрелил двоих из-за насмешек над низким ростом
СМИ: Ирландский боец Макгрегор сдался полиции
Капитан захваченного крымского судна отпущен в зале суда
Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем
Юрий Дудь ответил на вопрос о своих доходах
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь