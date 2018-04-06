В Копейске угонщик грузовика на ходу выпрыгнул из машины
Молодой человек решил покататься на машине и врезался в стену здания.
Молодой человек решил покататься на машине и врезался в стену здания.
В Копейске (Челябинская область) 17-летний бесправник угнал грузовик МАЗ и выпрыгнул из движущейся машины — молодого человека задержали сотрудники ГИБДД, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
О происшествии сообщили жители одного из копейских поселков, которые рассказали, что автомобиль МАЗ, протаранив стену здания, скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД задержали виновника аварии. Юноша рассказал, что решил покататься на машине, завел один из грузовиков и попытался выехать в город, но врезался в стену. Это был его первый опыт вождения.
Увидев преследовавший его экипаж ГИБДД, молодой человек на ходу выпрыгнул из машины и попытался убежать, не задумываясь о том, что движущийся грузовик может стать угрозой для других участников дорожного движения. Один из сотрудников полиции, оставив свой патрульный автомобиль, догнал МАЗ и остановил его.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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