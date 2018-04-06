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09:38 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На улице Пионерстроя в Санкт-Петербурге сгорели две машины

Пожар начался рано утром в пятницу, 6 апреля.

На улице Пионерстроя в Санкт-Петербурге сгорели две машины.

По словам очевидцев, пожар начался в Красносельском районе рано утром в пятницу, 6 апреля. Автомобили Renault Duster и Ford Focus были припаркованы возле дома № 6. На место происшествия прибыли 10 человек личного состава МЧС. На ликвидацию возгорания у них ушло 50 минут.

В результате обе машины не подлежат восстановлению. Спасатели устанавливают причину пожара. К счастью, пострадавших нет.

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