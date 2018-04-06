Отравление мороженым в Шымкенте: 28 человек остаются в больнице

Источник: Kazinform

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«Уже вчера там никого не было. Все выписались. Остались 28 человек: 11 детей, 9 взрослых, среди которых одна беременная и 8 подростков с сальмонеллой. Врачи будут их лечить до победного, так как они носители инфекции», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Среди них — двое сотрудников киоска «Южное», в котором продавалось некачественное лакомство.

Как сообщалось, руководитель Департамента охраны общественного здоровья ЮКО Нурбек Нышанов сообщил, что киоск ни разу не проверялся. При приготовлении мороженого не были соблюдены санитарные нормы, в добавках и образцах были найдены возбудители сальмонеллеза и стафилококка, в пробах двух работников из 12 подтверждено наличие сальмонеллеза. Компоненты мороженого готовились дома, затем доставлялись в торговую точку в полиэтиленовой посуде.