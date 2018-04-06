Отравление мороженым в Шымкенте: 28 человек остаются в больнице
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Отравившихся мороженым в Шымкенте выписали. В инфекционной больнице остаются только те, кто заразился сальмонеллезом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Отравившихся мороженым в Шымкенте выписали. В инфекционной больнице остаются только те, кто заразился сальмонеллезом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Уже вчера там никого не было. Все выписались. Остались 28 человек: 11 детей, 9 взрослых, среди которых одна беременная и 8 подростков с сальмонеллой. Врачи будут их лечить до победного, так как они носители инфекции», — сообщили в
Среди них — двое сотрудников киоска «Южное», в котором продавалось некачественное лакомство.
Как сообщалось, руководитель Департамента охраны общественного здоровья ЮКО Нурбек Нышанов сообщил, что киоск ни разу не проверялся. При приготовлении мороженого не были соблюдены санитарные нормы, в добавках и образцах были найдены возбудители сальмонеллеза и стафилококка, в пробах двух работников из 12 подтверждено наличие сальмонеллеза. Компоненты мороженого готовились дома, затем доставлялись в торговую точку в полиэтиленовой посуде.
Напомним, в Шымкенте жители массово отравились мороженым. Они употребляли лакомство из киоска «Южное» рядом с парком «Мир фантазий». Количество отравившихся мороженым на 6 апреля составляло 188 человек. 99 из них были выписаны домой, 89 продолжали лечение в больнице. В связи с этим в регионе организовали специальную комиссию. Кроме того, областным ДВД возбуждено уголовное дело по статье 304 УК «Нарушение санитарных норм правил и гигиенических нормативов».
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