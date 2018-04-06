В администрации Серпуховского района Подмосковья прошли обыски
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В администрации Серпуховского района Подмосковья в четверг прошли обыски, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В администрации Серпуховского района Подмосковья в четверг прошли обыски, сообщили РИА Новости в
«Вчера прошли (обыски). Версия, что это связано с выделением участков земли под жилищное строительство», — отметил собеседник агентства.
Он также добавил, что был изъяты документы за 2007 — 2008 годы.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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