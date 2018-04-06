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09:30 (мск), источник: ТАСС

Источник: совладельцев группы «Сумма» обвинили в хищении 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: Агентство «Москва»

«Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества, вместе с ними обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества предъявлено и Артуру Максидову», — сказал источник.

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Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что перед задержанием братьев Магомедовых только в Москве были проведены обыски по 70 адресам. «Часть из них оказалась недействительной, что свидетельствует о том, что из компании могли выводиться средства через фирмы-однодневки», — сказал собеседник агентства.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 («Мошенничество»), статьей 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и статьей 160 («Присвоение или растрата») УК РФ, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

По подозрению в совершении указанных преступлений Тверской суд Москвы 31 марта отправил в СИЗО миллиардера и совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, им вменяется хищение 2,5 млрд рублей. Вместе с ними по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестован экс-глава «Интэкса», входящего в «Сумму», Максидов. Как отмечал ранее следователь, Максидов подозревается в хищении более 668 млн рублей. Все трое отказались признать свою вину, а защита предлагала отпустить братьев Магомедовых под залог в 2,5 млрд рублей каждого.

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