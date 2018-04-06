Источник: Комсомольская правда

Муниципальный чиновник украл из бюджета 3,5 миллиона рублей в Иркутской области. Это произошло в поселке Чуна. Уголовное дело расследовали ни один месяц — материалы едва уместились в 12 томов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, следователям все же удалось доказать вину местного чиновника.

— Бывший главный специалист отдела по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг финансового управления администрации Чуны вносил заведомо ложные сведения в реестры получателей этих социальных выплат, — говорится в сообщении. — Чтобы собрать доказательства, следователям пришлось найти и опросить больше 300 человек, специалисты провели десятки бухгалтерских экспертиз различных документов.