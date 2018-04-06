Муниципальный чиновник украл из бюджета 3,5 миллиона рублей в Иркутской области
Мужчину приговорили в двум годам лишения свободы.
Мужчину приговорили в двум годам лишения свободы.
Муниципальный чиновник украл из бюджета 3,5 миллиона рублей в Иркутской области. Это произошло в поселке Чуна. Уголовное дело расследовали ни один месяц — материалы едва уместились в 12 томов.
Как рассказали в
— Бывший главный специалист отдела по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг финансового управления администрации Чуны вносил заведомо ложные сведения в реестры получателей этих социальных выплат, — говорится в сообщении. — Чтобы собрать доказательства, следователям пришлось найти и опросить больше 300 человек, специалисты провели десятки бухгалтерских экспертиз различных документов.
В итоге суд признал бывшего госслужащего виновным. Ему назначили наказание — два года колонии общего режима. Также ему грозит крупный штраф — 200 тысяч рублей.
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