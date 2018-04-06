На уральском предприятии «Евраза» пострадал рабочий: прокуратура организовала проверку

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по предварительным данным, 4 апреля в колесобандажном цехе АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» рабочий получил травму плеча при производстве работ на вале. Характер повреждений, полученных работником, а также степень их тяжести в настоящий момент устанавливаются. Уже направлены запросы в учреждение здравоохранения.