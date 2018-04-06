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09:38 (мск), источник: Nakanune.ru

На уральском предприятии «Евраза» пострадал рабочий: прокуратура организовала проверку

На Среднем Урале прокуратура проводит проверку в связи с несчастным случаем на производстве. Пострадал рабочий.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по предварительным данным, 4 апреля в колесобандажном цехе АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» рабочий получил травму плеча при производстве работ на вале. Характер повреждений, полученных работником, а также степень их тяжести в настоящий момент устанавливаются. Уже направлены запросы в учреждение здравоохранения.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

Напомним, недавно суд Нижнего Тагила обязал «Евраз НТМК» выплатить своему бывшему работнику 320 тыс. руб. в качестве компенсации за полученное в период работы заболевание.

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