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09:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

После отравления газом в Кизеле пяти человек арестовали трёх сотрудников УК

Уголовное дело передали в главное следственное управление СКР по Пермскому краю.

Кизеловский городской суд избрал меру пресечения трём фигурантам уголовного дела, возбуждённого после смерти пяти человек в квартирах жилого дома в Кизеле. Само уголовное дело для дальнейшего расследования передано в главное следственное управление СКР России по Пермскому краю.

«По уголовному делу задержали трёх сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом, — директора, мастера и рабочего. Всем предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемых под стражу, однако 30 марта суд принял решение поместить их под домашний арест», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» руководитель первого отдела по расследованию особо тяжких преступлений СУ СКР Игорь Денисов.

Виновным в трагедии грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, 26 марта в одной из квартир многоквартирного дома нашли тела пожилой женщины, её супруга и их 50-летнего сына, инвалида 3 группы. Во время поквартирного обхода в квартире этажом выше правоохранители нашли ещё два тела — 63-летней женщины и её сына. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По версии следствия, причиной гибели жильцов могло стать отравление угарным газом, так как установлено, что система вентиляции в стояке не исправна.

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