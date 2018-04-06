В Челябинске обстреляли магазин «Связной»
Полиция Челябинска разыскивает налётчика, который накануне устроил стрельбу в магазине мобильной связи на улице Горького, 81.
Полиция Челябинска разыскивает налётчика, который накануне устроил стрельбу в магазине мобильной связи на улице Горького, 81.
Очевидцы сообщают о человеке в маске, который ворвался в «Связной», стрелял в потолок, требуя отдать выручку. Забрав 200 тысяч — всё, что было в кассе — скрылся.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
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