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09:43 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске обстреляли магазин «Связной»

Полиция Челябинска разыскивает налётчика, который накануне устроил стрельбу в магазине мобильной связи на улице Горького, 81.

Очевидцы сообщают о человеке в маске, который ворвался в «Связной», стрелял в потолок, требуя отдать выручку. Забрав 200 тысяч — всё, что было в кассе — скрылся.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

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