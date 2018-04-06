Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
27-летняя Нюша беременна
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Под каблуком: Анна Семенович в строгом наряде покорила мужчину
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
В России представили новейший самолет для региональной авиации
СМИ: возможности Киева в море адекватны угрозам
Яну Рудковскую высмеяли в соцсетях из-за «платья-занавески»
Настя Каменских похвасталась пышными формами в купальнике
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
09:29 (мск), источник: Интерфакс

Крупный пожар тушат на складе в Нижнем Новгороде

6 апреля. Interfax-Russia.ru — Пожарные подразделения в пятницу ликвидируют крупное возгорание на складе в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Источник: Интерфакс

Информация о возгорании в здании склада для хранения деревоматериалов на улице Вторчермета поступила в 07:10 мск. «Пожарные работают по третьему номеру сложности. Принимаются меры по недопущению распространения огня. Угрозы жилым домам нет, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства. Площадь пожара уточняется. На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что на месте работают 80 человек и 20 единиц техники.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Постпред США при ООН: Москва никогда не будет другом Вашингтона
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка
Times назвала предполагаемое место производства «Новичка»
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
Капитан захваченного крымского судна отпущен в зале суда
Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем
Юрий Дудь ответил на вопрос о своих доходах
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца Снимок сделан на праздновании дня рождении Кости.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь