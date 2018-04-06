Крупный пожар тушат на складе в Нижнем Новгороде
6 апреля.
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6 апреля.
Информация о возгорании в здании склада для хранения деревоматериалов на улице Вторчермета поступила в 07:10 мск. «Пожарные работают по третьему номеру сложности. Принимаются меры по недопущению распространения огня. Угрозы жилым домам нет, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства. Площадь пожара уточняется. На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что на месте работают 80 человек и 20 единиц техники.
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