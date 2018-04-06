На заводе «Белшина» случился пожар: пострадал сварщик
Его забрали в больницу с ожогами и отравлением угарным газом.
Его забрали в больницу с ожогами и отравлением угарным газом.
— Предполагаемая причина пожара — нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ, — сообщаю в МЧС.
Звонок о пожаре на линию 101 поступил 5 апреля в 11:16. Горел второй этаж подготовительного цеха на заводе крупногабаритных шин ОАО «Белшина» в Бобруйске.
С возгоранием справились без остановки технологического процесса. Сотрудники МЧС спасли 63-летнего сварщика цеха. Его госпитализировали с ожогами I — III степени (2% тела) и отравлением продуктами горения.
Также повреждены воздуховод, силовой кабель, система маслоподачи резиносмесителя. Причины пожара будут выясняться.
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