На заводе «Белшина» случился пожар: пострадал сварщик

— Предполагаемая причина пожара — нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ, — сообщаю в МЧС.

Звонок о пожаре на линию 101 поступил 5 апреля в 11:16. Горел второй этаж подготовительного цеха на заводе крупногабаритных шин ОАО «Белшина» в Бобруйске.