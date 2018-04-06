В трех районах Ростовской области подтоплено шесть мостов

«Остаются подтопленными шесть низководных мостов — в Тарасовском (1), Мартыновском (1), Миллеровском (4) районах. Во всех случаях имеются альтернативные пути объезда, жизнедеятельность населения не нарушена», — пояснили в пресс-службе.

По данным МЧС, дома не подтоплены, реки находятся в руслах с незначительным выливом на пойму.

«По данным Ростовского Гидрометцентра, 6 апреля ожидается повышение уровней воды с достижением неблагоприятных отметок в нижнем течении р. Чир (Обливский район) и на р. Большая (Тарасовский, Кашарский районы). По предварительным оценкам, повышенные уровни воды на реках области будут сохраняться до конца первой — начала второй декады апреля», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Игорь Грамматин, около 1500 домов в 43 населенных пунктах Ростовской области могут попасть в зону подтопления в случае развития неблагоприятного прогноза — обильного таяния снега и подъема уровня рек.