В трех районах Ростовской области подтоплено шесть мостов

«Остаются подтопленными шесть низководных мостов — в Тарасовском (1), Мартыновском (1), Миллеровском (4) районах. Во всех случаях имеются альтернативные пути объезда, жизнедеятельность населения не нарушена», — пояснили в
По данным МЧС, дома не подтоплены, реки находятся в руслах с незначительным выливом на пойму.
«По данным Ростовского Гидрометцентра,
Как ранее сообщал ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Игорь Грамматин, около 1500 домов в 43 населенных пунктах Ростовской области могут попасть в зону подтопления в случае развития неблагоприятного прогноза — обильного таяния снега и подъема уровня рек.
ГУ МЧС по Ростовской области ведет мониторинг обстановки с помощью 52 гидропостов, организована работа оперативных групп, ежесуточный контроль уровней воды на реках области.
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