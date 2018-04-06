Свердловские чекисты задержали чиновника-взяточника в Лесном
Он начал давать показания.
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Он начал давать показания.
5 апреля сотрудники свердловского УФСБ задержали с поличным при получении взятки главного специалиста Управления капитального строительства (УКС) ЗАТО Лесной. Муниципальный чиновник требовал от коммерсантов 90 тысяч рублей за подпись на разрешающих документах.
По сведениям источника «Уралинформбюро», задержанный на первом же допросе дал показания против начальника УКСа Сергея Евсикова. Не исключено, что ответственные за строительство в Лесном получали мзду с других коммерсантов в этой сфере.
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