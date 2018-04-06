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10:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подростка подозревают в убийстве в Ростове-на-Дону

16-летнего подростка подозревают в убийстве в Ростове-на-Дону, сообщает региональное следственное управление СКР.

По данным следствия, 5 апреля подозреваемый у себя дома в ходе ссоры нанес 29-летнему знакомому семьи более 25 ножевых ранений, от которых тот скончался.

Несовершеннолетний с места преступления скрылся. В настоящее время ведется его розыск.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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