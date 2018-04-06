Подростка подозревают в убийстве в Ростове-на-Дону
16-летнего подростка подозревают в убийстве в
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16-летнего подростка подозревают в убийстве в
По данным следствия, 5 апреля подозреваемый у себя дома в ходе ссоры нанес 29-летнему знакомому семьи более 25 ножевых ранений, от которых тот скончался.
Несовершеннолетний с места преступления скрылся. В настоящее время ведется его розыск.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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