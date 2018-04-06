Экс-инспектору ДПС грозит тюрьма за взятку в 15 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Бывший инспектор
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Бывший инспектор
По данным следствия, в марте прошлого года обвиняемый предложил гражданину за взятку в сумме 15 тысяч рублей освободить его от административной ответственности за совершенные правонарушения.
Полученными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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