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09:54 (мск), источник: РИА Крым

Экс-инспектору ДПС грозит тюрьма за взятку в 15 тысяч рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Бывший инспектор дорожно-патрульной службы Симферополя предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, в марте прошлого года обвиняемый предложил гражданину за взятку в сумме 15 тысяч рублей освободить его от административной ответственности за совершенные правонарушения.

Полученными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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